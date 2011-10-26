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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:19 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持平,投资者关注欧盟峰会

路透苏黎世10月26日电---瑞郎兑欧元周三持平,之前收复上日失地,因交易员为欧盟峰会结果或令人失望做准备.

欧盟领导人周三将举行会谈,过去几日,对他们会出台一项全面计划以解决欧债危机的期望,令交易员冒险意愿升温.

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