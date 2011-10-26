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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 15:23 BJT

〔东京美债〕变化甚微,关注欧盟峰会

路透东京10月26日电---美国公债周三在亚洲市场几无变动,欧盟峰会今日稍後即将召开.上日有关可能不会达成一项解决欧债危机全面协议的担忧,对市场构成支撑.

市场短期走势要取决于峰会结果,很多投资者一直寄望此次峰会能出台举措,强化救援基金及改善希腊财政状况.

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