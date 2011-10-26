〔外汇期权〕欧元/美元波动率下降,静候欧盟领导人峰会的结论--IFR

IFR伦敦10月26日电---在欧盟领导人峰会今日稍晚登场前,市场走势仍属悬而未决.峰会将产生正面结论的预期本周推高冒险意愿,扶助欧元/美元跨过1.3900关口.近几个交易日波动率下降,不过会议结论尚无着落的风险限制了跌幅.一周期的价平期权波动率上日报15.75%,今日早晨降至16.25%;一个月期价平期权波动率降至15.0%就有买盘,低于上周五的16.1%.

一个月期/delta值0.25的欧元/美元风险逆转指标从3.5%微降到3.3%,偏好欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率跌至近期低点,支撑位在10.5%.一个月期欧元/英镑波动率测试近期新低,一个月期欧元/瑞郎波动率较近期低点跌1.0%至两周低点10.0%上下,一年期波动率从上周高点13.4%降至13.0%.

一个月期澳元/美元在近期低点16.8%有买盘,自从现汇自周一高点1.0502,跌至今日澳洲逊于预期之CPI公布後的1.0355,买盘持续在该水准介入.一个月期风险逆转指标报5.3%,偏好澳元卖权.

美元/日圆波动率上升,因为现汇疲弱且市场忧虑当局可能干预.一个月期价平期权波动率报10.6%,一个月期/delta值0.25的风险逆转指标报11.25%,偏好日圆买权.三个月期报10.6%,一年期报12.65%.(完)

--编译 沈以文;审校 白云

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