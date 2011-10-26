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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:50 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯会长兼社长菊川刚辞职,高山修一接任社长

路透东京10月26日电---日本相机和内视镜制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周三宣布:

* 会长兼社长菊川刚辞职,因近期媒体的负面报导及股价重挫

* 高山修一接任社长

* 新社长将于0830GMT召开记者会

* 奥林巴斯股价周三挫跌7.57%,自罢黜前任英国籍社长Michael Woodford以来,股价已腰斩.(完)

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