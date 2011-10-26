〔企业结盟〕戴姆勒和雷诺汽车将考虑携手开发高端汽车--报纸

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透法兰克福10月26日电---德国股市日报周三援引雷诺汽车(RENA.PA)高管称,戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche已对雷诺高层表示,他将考虑两家公司联合开发高端汽车.
雷诺销售和市场执行副总裁Jerome Stoll在接受采访时称,"Dieter Zetsche向我们的领导层说到此事."
"只要对双方而言具有商业意义,一切皆有可能.Zetsche先生称,共同开发高端车方面不是不可以.要对此进行探究,"Stoll表示.
其并称,雷诺正在开发新的高端产品,特别是新款Espace车型.该车型将于2014年上市.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)