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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 15:36 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超960亿韩元,结束连续两日买超

路透首尔10月26日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超960亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月26日 -96.0 49.0 -50.9

10月25日 394.6 -189.0 -178.9

10月24日 178.0 285.0 -736.8

10月21日 -264.1 210.6 26.3

10月20日 -113.4 5.5 90.6

10月19日 -31.4 -110.2 59.6

10月18日 145.9 230.7 212.3

10月17日 250.5 45.5 -359.3

10月14日 42.9 69.0 -102.1

10月13日 442.1 -171.5 -189.8

10月12日 -3.1 230.1 -58.3

10月11日 329.9 206.3 -595.7

10月10日 -101.8 289.0 -96.9

10月7日 381.3 439.8 -869.5

10月6日 114.6 452.5 -713.9 -------------------------------------------------

本月以来 874.4 1,765.5 -2,831.0

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今年以来 -5,751.8 6,382.1 913.9

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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