〔表格〕外资在韩国股市卖超960亿韩元,结束连续两日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月26日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超960亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月26日 -96.0 49.0 -50.9
10月25日 394.6 -189.0 -178.9
10月24日 178.0 285.0 -736.8
10月21日 -264.1 210.6 26.3
10月20日 -113.4 5.5 90.6
10月19日 -31.4 -110.2 59.6
10月18日 145.9 230.7 212.3
10月17日 250.5 45.5 -359.3
10月14日 42.9 69.0 -102.1
10月13日 442.1 -171.5 -189.8
10月12日 -3.1 230.1 -58.3
10月11日 329.9 206.3 -595.7
10月10日 -101.8 289.0 -96.9
10月7日 381.3 439.8 -869.5
10月6日 114.6 452.5 -713.9 -------------------------------------------------
本月以来 874.4 1,765.5 -2,831.0
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今年以来 -5,751.8 6,382.1 913.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 洪曦;审校 王丽鑫
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)