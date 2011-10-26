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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 15:40 BJT

《外汇动态》日圆表现料将持续超越美元--三菱东京日联银行

0722GMT---三菱东京日联银行(BTM UFJ)在一份报告中称,日圆表现将持续超越美元,因预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将实施第三次量化宽松举措,且在此之後美国经济料将在反弹後放缓.

报告称,日本单边干预不太可能阻止日圆升势.美元/日圆JPY=接近纪录低位,最新报75.95日圆,对冲基金倾向于做空美元,交易商称.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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