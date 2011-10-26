〔欧股业绩〕标致雪铁龙对全年获利发出警告,因定价面临压力(更新版)

* PSA下调核心汽车部门获利目标

* 现预计全年经常营业利润将接近损益两平

* 12月31日前集团自由现金流恐为负值

* 将在欧洲裁员10%

* 定价压力增加,欧洲市场情况更为艰难

路透巴黎10月26日电---法国汽车厂商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)警告核心汽车制造部门全年获利可能下降,称欧洲市场情况更为艰难且面临定价压力.该公司还公布了明年削减8亿欧元(11亿美元)成本的计划.

PSA标致雪铁龙在一份声明中表示,汽车部门第三季营收下滑1.6%至93.1亿美元.集团营收增长3.5%至134.5亿欧元,受助于其主要控股的汽车配件企业Faurecia(EPED.PA)表现.

PSA标致雪铁龙称,目前预计"在更为艰难的欧洲市场环境下",汽车部门全年经常营业利润将接近损益两平,先前的目标则为"明显获利".

"在面对定价压力下,竞争环境变得愈发艰难.欧洲这种情况自9月以来就已加剧.同时各国销售比重组合不利,南欧一系列国家需求下降,也造成负面影响."PSA称.

PSA还表示,截至12月31日,集团自由现金流恐为负值,此前预计将接近收支平衡.

"我们认为市场没有意识到集团获利问题达到何种程度.这个负面消息没有被完全消化."CM-CIC Securities分析师Florent Couvreur说.

截至0727GMT,PSA股价下跌3.9%,在法国CAC 40指数.FCHI和欧洲汽车制造商及零配件商指数.SXAP中,位居跌幅最高个股之列.

该公司称,第三季新车销售的营收下降3%,而中国以外组装的汽车销量下滑6.8%.

PSA表示,9月螺丝供应困难冲击欧洲所有工厂,导致产量锐减4.5万辆,且严重影响标致和雪铁龙品牌在欧洲的销售表现.

"该季度最後一个月的竞争压力加剧,"PSA补充道.

该集团称,其将在周三向员工提出几项计划,明年削减采购成本4亿欧元,并进一步削减固定成本4亿欧元,以此抵御艰难市况.

首席执行长Philippe Varin在电话会议上表示,这意味称其会在欧洲削减10%的工作岗位,主要涉及合同工和临时工.

PSA依据其车型范围已制定了一项进军高端市场、向海外扩张抢占新兴市场、以及降低对于欧洲市场依赖性的战略计划.PSA称,该地区以外的销量已升至相当于总量的41%.(完)