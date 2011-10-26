〔日本股市〕震荡收低,投资人静待欧盟峰会结果(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增细节)
路透东京10月26日电---日本股市周三在震荡交投中微幅收低.强势日圆、企业获利疑虑,及欧盟领袖今日稍晚会议前的不确定性因素,均压抑盘势.
欧盟和欧元区领导人将举行会议,讨论欧债危机的解决之道,其中包括银行业资本金重整和发挥地区救助基金的杠杆作用.一些投资者担心,此次会议将无法在达成一项综合方案方面取得太大进展.
日本股市投资者继续观望外汇市场,此前美元兑日圆JPY=周二跌至纪录新低.
Monex Inc市场分析师Toshiyuki Kanayama说:"投资者将关注今晚欧洲事态进展,以为本周剩馀时间定调,还有日圆的走势,而考虑到日本的财报季已经开启,企业财报的意外之处也会引起关注."
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)