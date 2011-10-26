〔日本股市〕震荡收低,投资人静待欧盟峰会结果(更新版)

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路透东京10月26日电---日本股市周三在震荡交投中微幅收低.强势日圆、企业获利疑虑,及欧盟领袖今日稍晚会议前的不确定性因素,均压抑盘势.

欧盟和欧元区领导人将举行会议,讨论欧债危机的解决之道,其中包括银行业资本金重整和发挥地区救助基金的杠杆作用.一些投资者担心,此次会议将无法在达成一项综合方案方面取得太大进展.

日本股市投资者继续观望外汇市场,此前美元兑日圆JPY=周二跌至纪录新低.

Monex Inc市场分析师Toshiyuki Kanayama说:"投资者将关注今晚欧洲事态进展,以为本周剩馀时间定调,还有日圆的走势,而考虑到日本的财报季已经开启,企业财报的意外之处也会引起关注."