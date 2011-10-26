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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 16:03 BJT

〔全球金市〕欧盟峰会举行在即,现货金触及一个月高位

* 现货金及美国期金触及一个月高位

* Freeport Indonesia宣布旗下Grasberg矿遭遇不可抗力

* 欧盟峰会在即,交易员持谨慎态度

路透新加坡10月26日电---现货金XAU=周三升至一个月高位,受助于有关欧盟峰会能否解决欧元区债务危机的忧虑升温.

欧洲领导人在债务危机应对协议的关键方面依然存在严重分歧,令周三稍晚开始的峰会达成全面协议的前景黯淡.

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