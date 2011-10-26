〔全球金市〕欧盟峰会举行在即,现货金触及一个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 现货金及美国期金触及一个月高位
* Freeport Indonesia宣布旗下Grasberg矿遭遇不可抗力
* 欧盟峰会在即,交易员持谨慎态度
路透新加坡10月26日电---现货金XAU=周三升至一个月高位,受助于有关欧盟峰会能否解决欧元区债务危机的忧虑升温.
欧洲领导人在债务危机应对协议的关键方面依然存在严重分歧,令周三稍晚开始的峰会达成全面协议的前景黯淡.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)