〔中国债市〕央票等收益率略回落,三年央票停发消息激励市场信心

路透上海10月26日电---中国银行间债市周三稍长期限央票等收益率略有下行,因央行明日公开市场可能暂停发行三年央票消息激励市场继续看多信心.

业内人士周三上午向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;央行下午发布的央票发行公告确认了上述消息的准确性.[CN/MMTCN]

上海一银行交易员称,今日央票等收益率略有下行,很大程度是"三年央票(可能)不发的关系."

上海另一银行交易员补充说,在政府提出适时适度进行政策预调和微调後,三年央票的暂停发行,激发机构持续看多信心.

国务院总理温家宝近日强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调. [ID:nCN1174156]兴业银行首席经济学家鲁政委最新解读总理温家宝的讲话,称宏观政策已开始走"平衡木"--即进行修正,但"全面放松"暂时仍不会出现.[ID:nCH0084163]

剩馀期限近三年的央票1101081券最新双边报价tCN1101081=CFXM为3.9350%/3.9150%,上日尾盘为3.96%/3.95%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0134 4.1079

上日 3.6085 4.0030

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7035/3.6305

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2043/3.1223

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8795/3.8035 (完)

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