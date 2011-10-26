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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 16:13 BJT

〔新兴汇市〕印尼卢比下滑,因进口商买入美元

路透雅加达10月26日电---印尼卢比周三下滑,因进口商买入美元以支付月末账单,今日交投相对淡静,新加坡和马来西亚市场逢假期休市,且投资者等待欧元区峰会结果.

自周一以来,印尼卢比持续下滑,但跌幅有限,因该国央行午後时段持续干预市场,不过干预力度不及上个月.印尼9月外汇储备减少100亿美元.

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