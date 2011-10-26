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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 16:29 BJT

〔加拿大个股〕IMAX未来2-3年在中国的屏幕数将增至200个--CEO

路透10月26日电---巨幕电影厂商Imax Corp (IMAX.N)IMX.TO执行长周三表示:

* IMAX未来2-3年在中国的屏幕数将达200个,较今年底的85个增长.

* IMAX预计未来约三年内中国营收贡献占比将达25%.(完)

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