《综述》铁矿石价格创下纪录跌幅,因中国需求放缓

* 铁矿石价格下跌逾7%,自9月来下跌30%

* Fortescue称中国铁矿石去库存化或持续数月时间

* 因需求低迷,中国抑制钢铁产量

路透新加坡10月26日电---铁矿石价格周二录得纪录最大跌幅,反映出作为全球最大铁矿石消费国--中国的经济增长放缓,而结合发达国家经济前景依旧模糊不定的背景,这也令市场愈发质疑此时此刻中国对大宗商品的需求.

由于建筑业的钢铁需求放缓,中国对铁矿石的需求也随之走弱,这打压铁矿石价格自9月初以来下跌近30%.

一些中国钢厂已经停止购买铁矿石,因其正在削减钢铁产量以应对需求的下滑.坐拥全球最大的钢铁产业,中国吸纳了全球海运铁矿石的约三分之二,是三大矿业巨擘--淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)的最大客户.

日本钢铁制造商JEF控股表示,由于中国需求放缓且韩国供给大于预期,亚洲的钢铁价格将保持停滞.

澳洲生产商Fortescue Metals(FMG.AX)称铁矿石价格可能需要数月才能回升,因中国钢铁厂在消化库存.这家企业铁矿石产出几乎全部售给中国.

据普氏,含铁量62%的铁矿石指数周二下跌7.2%至每吨128.50美元.为普氏2008年11月开始公布该指数以来最大百分比降幅.

Mirae Asset Securities商品研究部区域主管Henry Liu表示,铁矿石价格骤降"显示中国钢铁需求情况很差,并且许多钢厂不得不削减产量,所以整体经济不佳."

"即使铁矿石降幅如此之大,但不意味着(中国钢厂)的利润率就能够改善,因为钢铁需求一直在减少."他说.

中国9月粗钢产量较8月下跌3.5%至5,670万吨,为七个月来最低.

"现在每个人都拼命地削减生产成本.钢铁需求十分疲弱--举例来说,像高铁投资已减少了50%."北京金属咨询(Beijing Metal Consulting)首席执行官Xu Zhongbu表示.此前他曾在几家中国大型钢厂任职.