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财经视点 | 2011年 10月 26日 星期三 16:39 BJT

《外汇动态》英镑遭遇主权账户和英国清算机构的卖盘

0615GMT---英镑兑美元GBP=D4在1.6040美元水平遭遇卖盘,据称是英国清算机构代企业在交易.英镑跌至1.6004美元.

交易商表示,主权账户亦抛售英镑并转投欧元.欧元/英镑最新上涨0.2%,报0.8705英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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