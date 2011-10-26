《外汇动态》英镑遭遇主权账户和英国清算机构的卖盘

《信报》：特朗普到处树敌 中国可乘虚而入

澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。