《外汇动态》英镑遭遇主权账户和英国清算机构的卖盘

香港《经济日报》：特朗普飘忽币策 人民币喘口气？
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
0615GMT---英镑兑美元GBP=D4在1.6040美元水平遭遇卖盘,据称是英国清算机构代企业在交易.英镑跌至1.6004美元.
交易商表示,主权账户亦抛售英镑并转投欧元.欧元/英镑最新上涨0.2%,报0.8705英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。