研究：世界需开发应用新型流感疫苗

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月25日电---最新研究表明，当美国人排队接种流感疫苗的时候，他们应该想到疫苗的实际功效可能远低于他们所想象的水准。
明尼苏达大学传染病专家Michael Osterholm和他的同事发现，美国最常见流感疫苗对健康成人的有效率为59%，远低于此前报告过的70-90%。
“我们过去大约60年来始终用一种疫苗，没有作太多改变，”Osterholm在录音讲话中表示。他强调需要应用新一代流感疫苗，尤其是未来可能发生流感大流行。
他指出，现在还不掌握疫苗对儿童和65岁以上成人效果的有关信息。这两种人群最有可能出现流感相关疾病或死亡的风险。
美国卫生官员建议，所有年龄在六个月以上的美国人都接种流感疫苗。根据美国疾控中心数据，近1.31亿人，占美国人口的43%，上一个季节接种了流感疫苗。
Osterholm并不反对使用当前疫苗，但是他表示认为这些已经“足够好”的常规理解阻碍了新式疫苗的开发。
在发表于《柳叶刀--传染病》杂志上的研究报告中，Osterholm及其同事检索了过去40年的疫苗研究报告。他们的分析聚焦到其中31项研究上，结果显示，使用新式或病毒疫苗对六个月至七岁儿童的有效率为83%。
然而，研究报告的作者称，这种由制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)旗下MedImmune生产的疫苗并不在疾控中心推荐的最适用于儿童使用的疫苗名单上。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
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