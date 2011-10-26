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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 16:39 BJT

〔金属期市〕伦敦铜大涨2.5%,Freeport旗下铜矿不可抗力声明支撑市场

路透上海10月26日电---伦敦期铜周三跳涨2.5%,此前Freeport McMoRan Copper & Gold对其印尼Grasberg矿山宣布不可抗力.该矿为全球第二大铜矿,近来遭遇罢工冲击[ID:nCN1176282].

"几乎可以肯定的是Freeport的不可抗力声明,于今日支持了铜价."MineLife分析师Gavin Wendt称.

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