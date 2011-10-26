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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 16:43 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小跌而公债走坚,市场静待欧元区峰会结果

* 韩元窄幅波动,投资者静待欧元区峰会

* 公债价格因忧虑情绪和政府买盘而跳升

路透首尔10月26日电---韩元兑美元KRW=周三小幅下跌,因有关欧盟峰会结果或令人失望的忧虑升温,且美国消费者信心意外跌至两年半低位.

韩元兑美元KRW=KFTC周三在本地市场呈区间走势,收报1,132.3,略高于1,133.0的盘中低位.韩元周二国内收盘价为1,129.0.

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