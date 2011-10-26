〔韩国汇市〕韩元兑美元小跌而公债走坚,市场静待欧元区峰会结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 韩元窄幅波动,投资者静待欧元区峰会
* 公债价格因忧虑情绪和政府买盘而跳升
路透首尔10月26日电---韩元兑美元KRW=周三小幅下跌,因有关欧盟峰会结果或令人失望的忧虑升温,且美国消费者信心意外跌至两年半低位.
韩元兑美元KRW=KFTC周三在本地市场呈区间走势,收报1,132.3,略高于1,133.0的盘中低位.韩元周二国内收盘价为1,129.0.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)