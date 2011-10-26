〔中港股业绩〕农行第三季净利按年升四成胜预期,净利息收入大增(更新版)

(新增资本充足率等细节)

* 农行第三季净利按年升四成,胜市场预期

* 前三季净利同比增43.59%,主因净利息收入大增等

* 期末不良贷款率1.6%,较上年末降0.43个百分点

* 期末资本充足率和核心资本充足率一升一降

路透上海10月26日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三公布,今年第三季净利按年升40.19%至340.97亿元人民币,胜于此前市场预期的338.8亿元.

该行刊登在港交所的公告并称,今年前三季度累计实现净利1,007.76亿元,同比增长43.59%,主要由于净利息收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长.

至9月底止,农业银行净利息收益率和净利差分别为2.80%和2.69%;净利息收入为2,233.6亿元,同比增长28.35%;手续费及佣金净收入548.24亿元,同比增61.10%.

报告期末,该行不良贷款馀额为879.56亿元,比上年末减少124.49亿元;不良贷款率为1.60%,比上年末下降0.43个百分点;拨备覆盖率为237.89%,比上年末提高69.84个百分点.

资本充足率方面,9月末该行为11.85%,核心资本充足率9.36%,分别比上年末分别上升0.26个百分点和下降0.39个百分点.

农行A股周三收报2.65元,跌0.01元,或0.38%;H股同日收报3.33港元,涨0.13港元,或4.06%.(完)

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