〔基金观点〕安盛投资自然资源基金看好小型油气类股和金矿类股

* 新基金主要投资于自然资源类股

* 看好贵金属和农产品

* 小型油企将受惠于并购热潮,料有增值空间

记者 Claire Milhench 编译 沈以文

路透伦敦10月26日电---安盛投资(Axa IM)基金经理表示,小型石油公司和金矿商类股最具备上涨空间,因为能源领域的并购活动增多,而且黄金供给减少之际,投资者需求涌现.

基金经理Sebastien Lagarde表示,"我们略为减码能源股,但加码小型能源类股票,因为探勘有成的公司成为大型石油企业的收购目标."他掌管Axa Framlington自然资源基金LP68128194,这支基金甫于9月底募集完成.

他还点名小型黄金矿商,如加拿大Kirkland Lake GoldKGI.TO以及澳洲Medusa Mining (MML.AX).现货金XAU=在9月大跌至每盎司1,534美元,黄金类股也跟着挫跌,Lagarde藉机逢低吸纳.现货金目前报每盎司1,660美元.

Lagarde还表示,由于大型石油企业必须补充储备,小型油气公司如Nautical PetroleumNPE.L和Open Range EnergyONR.TO将因此受惠.

"对这些大企业来说,补充储备最简单的方式就是买那些探勘有成的小公司.这也是能源领域频频出现并购的原因,"他说.

在贵金属方面,Lagarde表示,上市交易基金(ETF)让投资者轻易投资于黄金,再加上通胀上升的保值需求,促使投资者对黄金的需求快速增加,有利于黄金类股.

但金矿商的股价尚未同步上升.Lagarde认为,一些大型金矿商,如位于南非的矿商因投入成本增加,制约了产出.

不过,能良好控制成本的矿商终将受惠于金价上涨."3月公布业绩时,这些矿商的股价应能强劲反弹."(完)