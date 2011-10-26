〔中国汇市〕人民币兑美元连续四日收涨,美国持续施压人民币升压仍大(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元即期汇价连续第四日收涨

* 美政府再示意将就人民币汇率施压

* 中间价或受其影响再创新高,并带动整体汇价上行

* 市场并不认可中间价,购汇压力大致询价区间有较大偏离

路透上海10月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三收涨,亦为连续第四日上行.交易员称,美国政府不断拿人民币汇率问题做文章,在持续的压力下,中间价仍有创新高的可能,有望带动整体汇价继续走升.

他们并指出,尽管中间价高位徘徊,但在强大的购汇盘支持下,日间询价依然明显低于中间价所确立的区间.

"人民币升值的压力还是存在,(奥巴马施压)中间价就会做出反应",上海一银行交易员称.

但他也表示,"市场上确实是有购汇的需求,否则不会中间价定这麽高大家还在买美元的."

美国财政部国际事务次长布雷纳德称奥巴马总统将在11月的G20,APEC和东亚峰会上就汇率问题向中国国家主席胡锦涛施压,而美国财政部也将在上述峰会结束後发布汇率报告.[ID:nCN1174730]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3533 6.3486 6.3687 6.3456 6.3425 6.3604

东京汇市欧元周三持稳,先前已回吐部分涨幅,因有消息称欧盟财长会议被取消,令市场担心欧盟峰会可能带来令人失望的结果.[FRX/CN]

以下为北京时间16:47,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3885/35 6.3880

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3995/95 6.4010

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水155点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3378元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)