《外汇动态》英镑兑美元在七周高点1.6042上方面临阻力

0847GMT---英镑兑美元GBP=D4在七周高点1.6042美元的略上方处面临阻力.21周移动均线切入位在1.6044,55周移动均线切入位在1.6047,而100日移动均线切入位略低于七周高点,位于1.6039.

交易商也指称,行权价在1.60的期权到期可能带来影响.英镑兑美元在1.6084和1.6103面临更多阻力,前者为9月8日峰值,後者为8月高点至10月低点这波走势的61.8%回档位.(完)