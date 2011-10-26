〔欧洲金融〕EFSF主管周五将访华,与EFSF债券买家进行商谈--EFSF发言人

路透布鲁塞尔10月26日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)发言人称,该机构主管雷格林(KLAUS REGLING)将于周五访华,与EFSF债券买家进行商谈.

其并表示,无法确认中国已经表示将参与EFSF的特殊目的投资载体.(完)