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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 17:16 BJT

〔欧洲金融〕EFSF主管周五将访华,与EFSF债券买家进行商谈--EFSF发言人

路透布鲁塞尔10月26日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)发言人称,该机构主管雷格林(KLAUS REGLING)将于周五访华,与EFSF债券买家进行商谈.

其并表示,无法确认中国已经表示将参与EFSF的特殊目的投资载体.(完)

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