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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 17:39 BJT

〔日本金融〕东证所:将采取措施增强上市公司的企业治理

路透东京10月26日电---东京证交所周三表示:

* 将采取措施加强上市公司的企业治理

* 将确认以前未出现违反合规规定的情况

* 在上市公司相关事宜方面将与金融证券监管部门展开合作.(完)

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