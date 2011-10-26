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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 17:20 BJT

〔表格〕中国农业银行第三季净利按年增四成,至340.9亿元人民币

路透上海10月26日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)宣布,截至2011年9月30日为止,按国际会计准则编制的未经审计第三季度业绩报告如下(每百万元人民币为单位):

　　　 　 　 2011年7-9月 　2010年7-9月

每股盈利(元)　 0.10 0.08

净利 34,090 24,306

净利息收入 78,634 62,315

　　　 　

　 2011年1-9月 　2010年1-9月

每股盈利(元)　 0.31 0.25

净利 100,757 70,146

净利息收入 223,364 174,023

注: 以资产计,中国农业银行为中国第三大银行.(完)

参看业绩详情,请点选港交所网站(here)

浏览农业银行其他新闻,请点选[1288.HK-CMN]

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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