〔欧股业绩〕思爱普前九个月自由现金流大增,考虑买回股票

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透法兰克福10月26日电---全球最大的企业软件制造商思爱普(SAP)(SAPG.DE)周三表示,考虑买回股票.该公司稍早公布第三季营业利润跳增23%,且维持2011年财测.
思爱普称,今年前九个月自由现金流为26.4亿欧元(37亿美元),相当于营收的27%,较上年的18.5亿欧元大增42%.
思爱普本月稍早称,第三季主要软件以及软件相关服务业务营收增长16%至26.9亿欧元,而集团营收为34.1亿欧元.
集团基础营业利润较上年同期增长23%至11.3亿欧元,优于分析师预期的10亿欧元.
该公司重申财测,称将达到增长预估区间10%-14%的上端.营业利润将处于预估区间44.5-46.5亿欧元的高端.(完)
--编译 田建华;审校 沈以文
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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