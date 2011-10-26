〔欧股业绩〕思爱普前九个月自由现金流大增,考虑买回股票

路透法兰克福10月26日电---全球最大的企业软件制造商思爱普(SAP)(SAPG.DE)周三表示,考虑买回股票.该公司稍早公布第三季营业利润跳增23%,且维持2011年财测.

思爱普称,今年前九个月自由现金流为26.4亿欧元(37亿美元),相当于营收的27%,较上年的18.5亿欧元大增42%.

思爱普本月稍早称,第三季主要软件以及软件相关服务业务营收增长16%至26.9亿欧元,而集团营收为34.1亿欧元.

集团基础营业利润较上年同期增长23%至11.3亿欧元,优于分析师预期的10亿欧元.

该公司重申财测,称将达到增长预估区间10%-14%的上端.营业利润将处于预估区间44.5-46.5亿欧元的高端.(完)