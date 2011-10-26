(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票维持地量发行,象征性操作收益率料续稳

* 公开市场将发行10亿元三个月期央票

* 象征性操作,发行收益率料将续稳

* 为缓解流动性压力,央行暂停三年央票

路透上海10月26日电---中国央行明日暂停发行三年期央票,三个月期央票亦维持10亿元地量发行,象征性的公开市场操作暗示央行不愿给予流动性过多压力.市场预计,明日三个月央票中标收益率将持稳在3.1618%.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率持平在3.1618%;同时招标的200亿元三年期央票,发行利率则意外出现15个月来首次下降,尽管降幅仅1个基点.[ID:nCN1163980]

华北一银行交易员指出,为保持市场流动性,央行暂停发行三年期央票,同时三个月期央票保持地量发行,收益率并无上行的压力.当然,亦不具备下调理由.

"发10亿也是象征性回笼,(三个月央票收益率)没下行必要,减少给市场错误信息,"北京一银行交易员亦认为.

在总理表态将对宏观政策适时适度进行预调和微调後,央行公开市场原计划周四发行的三年期央票或将停发,一时引发市场诸多联想,政策松动预期有所增强.[ID:nCN1175620]

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率报3.3495%.二级市场上,剩馀期限0.39年的央票1101014券tCN1101014=CFXS最新双边报价为3.3825%/3.3825%.

央行周二发行了190亿元一年期央票,并进行总额1,000亿元的正回购操作,期限含28天和七天,而央票和正回购收益率(利率)均持稳.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼220亿元,为三个月来首见.此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 190

(周四) 10

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

央票到期 410

正回购到期 600

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