〔中港股市〕双双上扬,受对中国放宽政策的乐观预期激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 恒生指数涨0.5%,沪综指升0.7%
* 政策宽松预期激励中国股市
* 港股成交仍低,沪市成交额创8月8日以来最高
路透香港10月26日电---中国股市沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.
许多市场观察人士目前预计,中国政府将在第四季开始放宽收紧的流动性政策,因中国经济成长减缓,且寄望通胀已经触顶.
国务院总理温家宝周二强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调[ID:nCN1174156].市场人士将其言论解读为,政府可能在第四季开始放宽货币政策.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)