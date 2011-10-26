〔中港股市〕双双上扬,受对中国放宽政策的乐观预期激励

* 恒生指数涨0.5%,沪综指升0.7%

* 政策宽松预期激励中国股市

* 港股成交仍低,沪市成交额创8月8日以来最高

路透香港10月26日电---中国股市沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.

许多市场观察人士目前预计,中国政府将在第四季开始放宽收紧的流动性政策,因中国经济成长减缓,且寄望通胀已经触顶.

国务院总理温家宝周二强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调[ID:nCN1174156].市场人士将其言论解读为,政府可能在第四季开始放宽货币政策.