版本:
中国
债券 | 2011年 10月 26日 星期三 17:25 BJT

〔标题新闻〕意大利银行业基金将维持对本国银行的投资,必要时将扩大投资--ACRI主席

ACRI为意大利银行业基金协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LQ1BT]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐