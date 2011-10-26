〔标题新闻〕意大利银行业基金将维持对本国银行的投资,必要时将扩大投资--ACRI主席

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；