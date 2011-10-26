《外汇动态》欧元/英镑下看200周移动均线0.8537英镑--德国商业银行

0917GMT---德国商业银行在其技术分析报告中对欧元兑英镑EURGBP=D4持长期看空观点,将其目标位分别定在200周移动均线(目前在0.8537英镑)、2009年6月低点0.8401英镑和2011年低点0.8285英镑.

报告称,慢性随机指标(Slow Stochastic)已发出卖出信号,同时欧元在升向0.8886英镑的8月高位途中面临强劲阻力.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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