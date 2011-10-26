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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 17:36 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率微升,静待欧盟峰会

路透伦敦10月26日电---美国公债周三在欧洲市场下滑,回吐上日的部分涨幅.欧盟峰会之前市场交投清淡,欧洲决策者在应对该地区债务危机的关键问题上存在严重分歧.

美国公债的短期前景取决于欧盟峰会结果.很多投资者一直寄望此次峰会能出台举措,强化救援基金及改善希腊财政状况.

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