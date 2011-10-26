〔美股业绩〕波音公司第三季EPS升至1.46美元,胜于分析师预估(更新版)

(新增细节和评论)

* 第三季EPS为1.46美元,华尔街预估为1.10美元

* 营收为177亿美元,华尔街预估为178亿美元

* 将2011年EPS指导上调至4.30-4.40美元

路透10月26日电---美国波音公司(BA.N)周三公布第三季获利增加,并胜于分析师预估,得益于其营业利润率坚挺.与此同时波音还上调了2011年的获利预估.