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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 19:12 BJT

〔美股业绩〕福特汽车第三季EPS为0.41美元,略低于市场预期

路透10月26日电---福特汽车(F.N)公布:

* 第三季每股盈馀(EPS)为0.41美元

* 扣除特殊项目的第三季EPS为0.46美元

* 第三季营收为331亿美元,上年同期为290亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估福特汽车第三季EPS为0.44美元,营收为299亿美元

* 第三季北美税前营业利润为16亿美元

* 欧洲税前营业亏损为3.06亿美元,上年同期为亏损1.96美元

* 预计第四季全球汽车产量为137万辆(完)

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