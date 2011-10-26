〔美国企业〕Lone Star将出售日本高尔夫球场运营商PGM的全部股权

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透东京10月26日电---美国私募股权投资公司Lone Star将出售所持日本主要的高尔夫球场运营商--PGM Holdings2466.T的全部股权,寻求退出其对日本不良资产的一笔主要投资,作价395亿日圆(5.21亿美元).
Long Star已同意将持有的PGM公司64%股份售予日本弹球游戏设备制造商Heiwa Corp(6412.T).後者出价为每股52,000日圆,较PGM周三收盘价39,850日圆高出30%.
上述出价远低于PGM股价在2006年1月创下的301,000日圆纪录高位,当时PGM刚上市不久.
在Lone Star作出此出售决定前,高盛公司(GS.N)也有类似行动,其今年稍早出售了另一家高尔夫球场运营商Accordia Golf(2131.T)的股权.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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