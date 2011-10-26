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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 17:56 BJT

〔亚洲金融〕韩国和中国将签署新的货币互换协议,规模增至560亿美元

路透首尔10月26日电---韩国企划财政部和央行表示,韩国和中国计划于周三签署为期三年、金额相当于560亿美元的韩元-人民币互换协定,以取代目前260亿美元的互换安排.

声明称,这项64万亿(兆)韩元/3,600亿元人民币的协议的有效期将持续至2014年10月25日.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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