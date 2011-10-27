利比亚当局称望北约行动延续至年底

香港《经济日报》：特朗普小圈子决策 恐擦枪走火
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈10月26日电---利比亚临时政府领导人贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周三在卡塔尔与北约官员会晤时表示，北约在今年年底前应一直参与利比亚事务，以帮助防止卡扎菲的效忠者逃离该国。
随着卡扎菲的离世和下葬，以及利比亚全国过渡委员会(NTC)发布解放声明，北约周五将决定是否结束其在利比亚的军事行动。
贾利勒对记者表示：“我们期望北约能将其军事行动延续到今年年底。”他还补充道，防止卡扎菲支持者逃离利比亚是当务之急。
“我们向周边的友好邻国寻求技术和後勤支持。”
卡塔尔是首批承认NTC为利比亚合法当局的国家之一，并向反抗力量提供水、武器和4亿多美元的援助。卡塔尔还在销售利比亚石油方面提供了帮助。
一名北约官员周三在布鲁塞尔表示，北约将原本定在周三的大使会议推迟到了周五，此次会议料将就结束利比亚军事行动作出正式决定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。