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债券 | 2011年 10月 26日 星期三 17:49 BJT

〔欧洲政经〕峰会草案将没有要求欧洲央行采取非常规措施的表述--消息

路透柏林10月26日电---一位欧元区高级消息人士称,由于德国的反对,欧盟峰会决议草案或将没有关于呼吁欧洲央行继续"非常规措施"的表述.

欧盟消息人士此前表示,非常规措施的表述,指的是欧洲央行在二级市场购买处于债务困境的欧元区主权国家债券.

"似乎德国使法国作出了让步,该表述将不会在下一份草案中出现,"该消息人士称.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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