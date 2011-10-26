版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:00 BJT

〔标题新闻〕诺基亚最新Asha系列基础型手机售价将介于60-115欧元,不含运营商补贴和税款

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LQ1AP]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐