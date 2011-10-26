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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 18:23 BJT

〔欧洲金融〕ECB将继续采用非常规措施,以确保市场运转顺畅--德拉吉

路透罗马10月26日电---欧洲央行候任总裁德拉吉(Mario Draghi)周三表示:

* 欧元区面临巨大的成长趋弱风险和高度不确定性

* 欧洲央行决定采取非常规措施,以防止市场无法有效传导货币政策

* 非常规措施的性质是暂时的

* 保持物价稳定非常重要

* 需要采取干预措施以避免失衡状况恶化,但这无法消除危机的根源

* 亟需加强欧元区治理,采用支持措施遏制危机

* 意大利银行面临短期流动性紧张局面,意大利央行要求其维持均衡的流动性

* 意大利银行能满足更高的资本要求(完)

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