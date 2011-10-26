〔欧洲金融〕ECB将继续采用非常规措施,以确保市场运转顺畅--德拉吉

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透罗马10月26日电---欧洲央行候任总裁德拉吉(Mario Draghi)周三表示:
* 欧元区面临巨大的成长趋弱风险和高度不确定性
* 欧洲央行决定采取非常规措施,以防止市场无法有效传导货币政策
* 非常规措施的性质是暂时的
* 保持物价稳定非常重要
* 需要采取干预措施以避免失衡状况恶化,但这无法消除危机的根源
* 亟需加强欧元区治理,采用支持措施遏制危机
* 意大利银行面临短期流动性紧张局面,意大利央行要求其维持均衡的流动性
* 意大利银行能满足更高的资本要求(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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