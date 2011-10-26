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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:03 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨,欧洲债务问题仍拖累人气

路透曼谷10月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三表现不一,此前投资者将合约展期至新指标月合约,整体人气则受到欧债危机忧虑打压.

今日首次登场的指标期胶<0#JRU:>4月合约结算价上涨1.4日圆,报每公斤293.9日圆(3.87美元).

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