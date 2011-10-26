〔欧洲个股〕诺基亚发布首批搭载Windows系统手机(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(新增细节)
路透伦敦10月26日电---全球最大手机厂商诺基亚NOK1V.HE周三公布首款搭载微软(MSFT.O)软件的手机,希望重振疲软的智能手机业务.
诺基亚在伦敦公布lumia 710和lumia 800机型,定价分别为270欧元和420欧元,不包括税费和补助.
重点是lumia 800机型包括用户渴望享有的免费完整导航服务.
到今年年底时,上述机型将在欧洲和其他市场销售,2012年初可出现在美国市场,而2012年上半年会在中国大陆出售.
外界广泛预期诺基亚将发布两到三款使用微软软件的智能手机.其中包括Searay,该款机型在数月前一个泄漏的视频中亮相,外型与N9手机十分相像.
在智能手机市场远远落後于苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的诺基亚,今年2月决定放弃使用多年的塞班(Symbian)平台,改用微软操作系统,棋出险招让投资者惊讶不已.
诺基亚并没有匆忙推出新手机,而行动敏捷的竞争对手宏达电(2498.TW)、富士通(6702.T)和三星电子(005930.KS)都已抢先发布了使用最新Windows软件Mango的新款手机.
诺基亚与微软表示,将专注于与运营商紧密合作来支持该操作平台.
移动应用开发公司Golden Gekko执行长Magnus Jern称:"运营商确实希望能有另一家公司参与竞争:他们不希望谷歌和苹果统治移动世界."(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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