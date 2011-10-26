〔欧洲个股〕诺基亚发布首批搭载Windows系统手机(更新版)

(新增细节)

路透伦敦10月26日电---全球最大手机厂商诺基亚NOK1V.HE周三公布首款搭载微软(MSFT.O)软件的手机,希望重振疲软的智能手机业务.

诺基亚在伦敦公布lumia 710和lumia 800机型,定价分别为270欧元和420欧元,不包括税费和补助.

重点是lumia 800机型包括用户渴望享有的免费完整导航服务.

到今年年底时,上述机型将在欧洲和其他市场销售,2012年初可出现在美国市场,而2012年上半年会在中国大陆出售.

外界广泛预期诺基亚将发布两到三款使用微软软件的智能手机.其中包括Searay,该款机型在数月前一个泄漏的视频中亮相,外型与N9手机十分相像.

在智能手机市场远远落後于苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的诺基亚,今年2月决定放弃使用多年的塞班(Symbian)平台,改用微软操作系统,棋出险招让投资者惊讶不已.

诺基亚并没有匆忙推出新手机,而行动敏捷的竞争对手宏达电(2498.TW)、富士通(6702.T)和三星电子(005930.KS)都已抢先发布了使用最新Windows软件Mango的新款手机.

诺基亚与微软表示,将专注于与运营商紧密合作来支持该操作平台.

移动应用开发公司Golden Gekko执行长Magnus Jern称:"运营商确实希望能有另一家公司参与竞争:他们不希望谷歌和苹果统治移动世界."(完)