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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 18:16 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆跌至纪录低点,受美联储政策宽松预期推动

路透伦敦10月26日电---美元/日圆JPY=周三跌至纪录低点75.709日圆,因投资者预期美联储将推出更多货币宽松政策,从而做空美元.(完)

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