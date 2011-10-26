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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 18:25 BJT

〔中股业绩〕上海汽车第三季实现净利47.2亿元,同比增长27%

路透上海10月26日电---中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三称,今年三季度实现归属于上市公司股东的净利润47.2亿元人民币,同比增长27%.

当期基本每股收益0.51元,同比增长16.97%.

刊登在上海证券交易所的公告并称,今年1-9月,上海汽车累计实现营业总收入2,812.84亿元,比上年同期增长22.71%;实现归属于母公司所有者的净利润132.92亿元,同比增长38.69%.

其利润增长主要来自于主营业务增长.期间实现整车销售298.03万辆,同比增长11.77%.

上海汽车周三收报16.15元,涨0.42元,或2.67%.近三个月来累计下跌9.65%.(完)

参看业绩详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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