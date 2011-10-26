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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:28 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市上涨而泰国股市下跌,市场交投偏淡

路透香港10月26日电---东南亚股市周三涨跌不一,印尼股市勉力上涨,因外资继续谨慎回归,但对欧元区今日稍晚的峰会仍持谨慎态度.

新加坡和马来西亚适逢公共假日,令地区市场成交量较低.

泰国股市.SETI收低0.4%,50年来最严重的洪灾目前正威胁到首都曼谷.

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