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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕10月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 288.8 95 287.5 1

12月 289.4 99 286.7 101

1月 290.7 303 287.7 180

2月 291.7 535 289.3 274

3月 293.3 6159 290.1 996

4月 293.9 5669 290.3 803

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦; 审校 白云

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