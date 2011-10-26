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债券 | 2011年 10月 26日 星期三 19:01 BJT

〔欧洲金融〕德总理梅克尔称将致力于在欧盟峰会上达成可持续决议

路透柏林10月26日电---德国总理梅克尔周三表示,她致力于在稍晚的欧洲领导人峰会上达成可持续决议,以应对欧元区债务危机,但任何人都不要指望解决方案立即见效.

在德国立法者即将对杠杆化欧元区救助基金计划举行投票之前,梅克尔对议会称,"我将努力在今晚达成可持续性决议."

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