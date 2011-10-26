(重温稿)〔中国经济〕增值税扩围试点上海先行,企业减税现实质进展

* 增值税扩围实质推进,上海交通运输及服务业率先试点

* 继个人税收减负後,企业减税亦现实质进展

* 试点後税收归属仍留给地方,有助增加地方政府财源

路透北京10月26日电---在中国民众及企业对高额税负的抱怨不绝于耳声中,中国政府周三宣布将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措.

中国总理温家宝周三主持召开国务院常务会议决定,开展深化增值税制度改革试点,将从2012年1月1日起,在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点,逐步将目前徵收营业税的行业改为徵收增值税.

中国政府网报导称,先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.同时在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.

"增值税扩围是中国十二五财税体制改革的重要内容,营业税与增值税的并存本身就是历史遗留问题,属于重复征税,此次试点选在上海,是因为上海的服务业比较发达,也是为企业减负的实际举措."一位财税部门的官员就称,待试点成功後会在全国推广.

中国1994年分税制改革时,为保证地方政府财力,在税制设计中保留了营业税,收入归地方所有.并存的後果是对一些税目存在重复征税,这也是中国税收增速远超过GDP增幅的重要原因.

"我认为现在的税收政策中的营业税是限制服务业发展,可以说是非常重要的一个制度障碍.这个障碍的严重性我觉得怎样估计都不过分."全国政协委员、国家税务总局原副局长许善达此前公开表态.

国务院就称,此举旨在为进一步解决货物和劳务税制中的重复征税,完善税收制度,支持现代服务业发展.

**稳定地方财源**

尽管营业税与增值税并存对服务业发展的弊病显而易见,但因营业税收入归属地方,而增值税收入由中央和地方分成,在营业税逐渐成为地方政府主要财源的基础上,增值税扩围的改革一直没有明显推进.

而此次国务院明确试点期间原归属试点地区的营业税收入,改征增值税後收入仍归属试点地区.试点行业原营业税优惠政策可以延续,并根据增值税特点调整.纳入改革试点的纳税人缴纳的增值税可按规定抵扣.

这意味着营业税改革试点地区的地方财政收入并不会因此受到影响,尤其中国今年宏观调控收紧,房地产调控高压态势不改的前提下,各地为完成保障房建设的政治任务,诸多地方政府的财力都捉襟见肘.

中国财政部此前公布数据显示,1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高于去年全年水平.(完)