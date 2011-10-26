(重温稿)〔中港股业绩〕中行和农行第三季净利基本符合预期,净利息收入增长较快

* 第三季中行净利按年增9%,农行增四成

* 两家银行业绩基本符合预期

* 净利息收入及中间业务持续增长

路透北京10月26日电---中国银行(3988.HK)和中国农业银行(1288.HK)周三率先揭开国有银行第三季业绩面纱,净利同比分别增长9%及40%,基本符合市场预期,净利息收入及中间业务持续增长.

以市值计中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)第三季净利按年升40.19%至340.9亿元人民币,市场预期为338.8亿元.

市值为中国第四大的中国银行(601988.SS)第三季净利为297.9亿元人民币,基本符合市场预期,据汤森路透综合11名分析师预测,第三季度净利为312亿元.

"总体来看中行及农行表现还是中规中矩,盈利能力无显着提升,但基本延续风险可控的趋势,"国信香港银行业分析师陈鹄飞表示.

农业银行前三季累计实现净利1,007.76亿元,同比增长43.59%;主要由于净利息收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长. .净利息收益率和净利差分别为2.8%和2.69%;净利息收入为2,233.6亿元,同比增长28.35%;手续费及佣金净收入548.24亿元,同比增61.10%.

中行前三季度净利按年上升22%,至963亿元;净利息收入升19%至1,673亿元;净息差为2.1%,比上年同期上升0.06个百分点.

而另一项重要指标--不良贷款率亦出现下降.中行至9月末不良贷款率0.99%,比上年末下降0.11个百分点;同期农行不良贷款率为1.6%,比上年末下降0.43个百分点.

资本充足率方面,9月末农行资本充足率达11.85%,核心资本充足率达9.36%,比上年末分别上升0.26个百分点和下降0.39个百分点.

中行9月末资本充足率为12.84%,核心资本充足率为9.92%,比上年末分别上升0.26及下降0.17个百分点.

中国四大商业银行中的另两家银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)将于周四、周五分别公布第三季度业绩.

业绩公布前,中行H股收高1.06%,报2.85港元;其A股则持平于3.01元;农行A股周三收报2.65元,跌0.01元,或0.38%;H股同日收报3.33港元,涨0.13港元,或4.06%.(完)

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