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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 19:34 BJT

〔表格〕中国平安保险第三季净利按年跌44%,至17.62亿元人民币

路透上海10月26日电---中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三宣布,截至2011年9月30日为止,其未经审计第三季业绩报告如下(每百万元人民币为单位):

　 　　　 　 　 2011年7-9月 　 2010年7-9月

每股盈利(元)　 0.22 0.41

净利 1,762 3,145

营业收入合计 55,580 44,408

注:平安保险为中国第二大寿险公司.(完)

浏览平安保险相关新闻,请点选[2318.HK-CMN]

欲浏览业绩详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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