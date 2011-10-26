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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 19:32 BJT

〔美国数据〕10月21日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数上升4.9%

路透纽约10月26日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请上升,扳回之前一周的部分急剧降幅,因购房和再融资需求均上扬.

MBA表示,10月21日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升4.9%.该指数之前一周骤降近15%.

经季节调整後的再融资指数USMGR=ECI上升4.4%.经季节调整的购房贷款申请指数USMGPI=ECI上升6.4%.

不计入费用的30年期固息抵押贷款利率平均为4.33%,与前周基本持平.

MBA称,该调查涵盖75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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