〔美国数据〕10月21日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数上升4.9%

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透纽约10月26日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请上升,扳回之前一周的部分急剧降幅,因购房和再融资需求均上扬.
MBA表示,10月21日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升4.9%.该指数之前一周骤降近15%.
经季节调整後的再融资指数USMGR=ECI上升4.4%.经季节调整的购房贷款申请指数USMGPI=ECI上升6.4%.
不计入费用的30年期固息抵押贷款利率平均为4.33%,与前周基本持平.
MBA称,该调查涵盖75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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